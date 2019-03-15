Свердловский депутат Елена Чечунова попала в ДТП

Депутат свердловского заксобрания Елена Чечунова попала в ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском отделении «Единой России», авария произошла вчера вечером на Тюменском тракте. «Елена Валерьевна обращалась к врачам, но сейчас она в Екатеринбурге и ее жизни ничего не угрожает», – рассказали в пресс-службе.

Елена Чечунова возглавляет в заксо фракцию «Единой России» и комитет по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.03.19

Живодера, который заколол собаку на Уралмаше, приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима, его напарницу – к исправработам. / В Кольцово увеличится количество рейсов в Баку. / Жителя Лесного, который выкинул кота с балкона, отправили в колонию строгого режима. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»