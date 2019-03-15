Горожане за два часа собрали теплые вещи для индийской семьи, застрявшей в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга мгновенно откликнулись на просьбу городской больницы №40 помочь семье из Индии с маленьким ребенком, которые были вынуждены 13 марта сняться с рейса Дубай-Сиэтл из-за ОРВИ. Иностранцы вылечились и готовы сегодня ночью вылететь из Кольцово на другом рейсе, но у них есть только легкая одежда. Горожане всего за два часа собрали для индийцев теплые вещи и предлагали довезти их до аэропорта на личных машинах. Но сотрудники больницы уже успели заказать для своих пациентов такси.

«Сотрудники детского инфекционного отделения два дня не только лечили пациентов, но и покупали за свои деньги зубные пасты и щетки, подгузники и влажные салфетки малышу. Отправили в стирку и глажку их дорожную одежду. Сотрудники пищеблока больницы готовили им вегетарианскую еду (впрочем, это было несложно, но мило). Главное – семья вылечена! Глава семейства Пател Сумитра Кумар сказал мне сейчас лично: «Я счастлив, что оказался здесь», – рассказала пресс-секретарь ГКБ №40 Инна Абелинске и поблагодарила всех, кто откликнулся на призыв.

Стоит отметить, что сбор вещей и заказ такси было инициативой больницы. Сами индийцы ни о чем не просили и были приятно удивлены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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