В Екатеринбурге 19-летний студент спас ребенка из горящей квартиры

В Екатеринбурге сегодня днем случился пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Агрономической. Загорелась квартира на третьем этаже, в этот момент в ней находился маленький ребенок. Еще до приезда пожарных мальчика успел спасти 19-летний Никита Галанов, который по случайности оказался рядом с местом ЧП, сообщили в службе спасения «Сова».

По словам екатеринбуржца, он с друзьями ехал на машине в центр города, но увяз в снежном заносе. Пока компания выталкивала автомобиль, к ним подбежал мужчина и сообщил о пожаре. Ребята бросились в подъезд, на лестничной площадке увидели девушку, которая рассказала, что в горящей квартире остался ее младший брат.

«Я снял куртку и забежал в квартиру. Первый раз я там потерялся. Выбежал оттуда, снова спросил, где ребенок. Мне сказали, что он на балконе. Мне друг шапку дал, я ее к лицу приложил и пополз по полу. Как-то вышел на свет, который был от балкона. Ребенок сидел там. Я его взял на руки и отдал ему шапку. На самом деле как-то случайно вышел обратно из квартиры», – рассказал Никита.

К этому моменту к дому уже подъехали пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда трех взрослых жильцов и в течение 4 минут справились с огнем. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели. В МЧС уже заявили, что решается вопрос о награждении героя.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.03.19

Черная икра, крабы, хамон и пармезан: предприятия «Газпрома» на Урале рискуют остаться без деликатесов. / Замглавы Екатеринбурга Анатолий Гагарин оставил пост по собственному желанию. / Горожане за два часа собрали теплые вещи для индийской семьи, застрявшей в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»