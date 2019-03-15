Под Первоуральском строители уничтожили деревьев на 51 млн рублей (ФОТО)

Под Первоуральском обнаружена крупная незаконная вырубка леса. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе ОНФ Свердловской области. В свою очередь, к активистам регионального отделения обратились местные жители, обеспокоенные уничтожением деревьев и строительством на землях лесного фонда. Выехавшая на место комиссия опасения подтвердила ‒ у представителей строительной компании, ведущей работы на лесном участке, не оказалось разрешительных документов. На место вызвали наряд ОМВД России по городу Первоуральску.

По оценке экспертов ОНФ, общий размер ущерба, причиненного лесному фонду, превышает 50,9 млн руб.

«На участке Билимбаевского лесничества незаконно вырубили 656 кубометров сосны на 29,8 млн руб. Самовольное уничтожение или порча почв нанесла вред на 21,2 млн руб. Эксперты ОНФ выявили факт порчи почвы, проведение работ с использование строительной техники на землях лесного фонда, а также складирование свежесрубленной древесины. На основании имеющихся данных мы можем говорить, что собственности РФ причинен ущерб в особо крупном размере. По выявленным обстоятельствам мы направили запросы в уполномоченные органы с целью оценки законности происходящей ситуации», – прокомментировал координатор проекта ОНФ «Зеленый щит» в Свердловской области Игорь Русинов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.03.19

В Екатеринбурге 19-летний студент спас ребенка из горящей квартиры. / Черная икра, крабы, хамон и пармезан: предприятия «Газпрома» на Урале рискуют остаться без деликатесов. / Замглавы Екатеринбурга Анатолий Гагарин оставил пост по собственному желанию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»