В элитном квартале Екатеринбурга объявлен план «Перехват». ОМОН задержал несколько человек (ВИДЕО)

В центре Екатеринбурга вечером в пятницу прошла спецоперация. Как передает корреспондент «Нового Дня», сначала сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Радищева – на пересечениях с Хохрякова и Сакко и Ванцетти, на том отрезке, где находится элитный ЖК «Тихвин» и галерея Luxury. Гаишники останавливали только те машины, которые оказались внутри периметра и пытались выехать наружу. У водителей проверяли документы, просили открыть багажники.

Спецоперация у «Тихвина»

Затем на улицу Сакко и Ванцетти приехали две машины ОМОН. Вооруженные люди в масках и с собаками, по всей видимости, прошли в помещение клуба «Синий жук», который находится в Luxury, и спустя несколько минут вывели оттуда около десяти человек. По неподтвержденным пока данным, спецоперация была связана с поимкой наркодилеров. Получить официальный комментарий у представителей силовых структур оперативно не удалось.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.03.19

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