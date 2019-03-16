Все только начинается: «Автомобилист» сравнял счет в серии с «Салаватом» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» во втором мачте 1/4 розыгрыша Кубка Гагарина. Уральцы на домашнем льду забили сопернику две безответные шайбы. Таким образом, борьба за выход финал Восточной конференции только разгорается – счет в серии стал 1:1.

Первую шайбу забил Георгий Белоусов на 10-й минуте в большинстве. Второй гол уже в втором периоде оформил Стефан Да Коста, который пропустил начало полуфинальной серии из-за дисквалификации. Причем в этом моменте за шайбу хорошо поборолся Анатолий Голышев – его сбили с ног, но он сумел отдать пас на французского партнера, и тот не промахнулся.

В третьей двадцатиминутке «Салават» взвинтил темп игры, но уфимцев подвели удаления. Григорий Панин получил пятиминутный штраф за удар в голову игрока «Автомобилиста». Впрочем, екатеринбуржцы не воспользовались этим шансом. Но в дальнейшем не позволяли «Салавату» хозяйничать в своей зоне и уверенно удерживали победный счет до финальной сирены.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков за горячую поддержку. Отдельное спасибо команде, сегодня ребята в обороне пластались, Коваржа с сухим матчем. Считаю, мы подготовились неплохо. Сделали выводы после первого матча, и там откуда идет угроза, мы немного «прикрыли». В атаке было много бросков. Нам нужна была победа, и мы ее добились. Но ни в коем случае нельзя говорить о психологическом преимуществе. Серия идет до четырех побед. Команды равны по игре, мастерству. Я думаю, это будет тяжелое противостояние», – подвел итоги встречи главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Теперь серия переезжает в Уфу, где пройдут два матча. Пятая игра снова будет в Екатеринбурге 22 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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