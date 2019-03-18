На пожаре в Нижнем Тагиле погиб подросток

В Нижнем Тагиле загорелась квартира. На пожаре погиб 14-летний мальчик.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, накануне около 9 часов вечера поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице Первомайской. Горела квартира на первом этаже, к моменту, когда приехали пожарные, из окна квартиры валил дым. Продуктами горения насмерть отравился 14-летний мальчик, женщину 1962 года рождения из этой квартиры спасатели вытащили через окно с помощью лестницы-палки, надев на нее маску дыхательного аппарата. Из дома эвакуировали 25 человек, в том числе троих детей.

Как оказалось, в квартире горели вещи на площади 2 кв. м. С огнем справились на 7 минут. В тушении пожара были задействованы 3 единицы пожарно-спасательной техники, 8 человек личного состава. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 18.03.19

18 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Скончался хоккеист Виктор Кутергин. / «Мотив» оставил абонентов без связи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»