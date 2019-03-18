Екатеринбуржец повредил два автомобиля, выкинув из окна раскладушку

В полицию обратились жители Екатеринбурга, на припаркованные автомобили которых из окна квартиры на пятом этаже жилого дома сегодня ночью внезапно посыпались домашние вещи и мебель – судя по фотографиям, опубликованным в местных СМИ, это старая раскладушка на алюминиевом каркасе.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, повреждены два автомобиля, Chery Tiggo и Nissan Almera, начата проверка. Инцидент произошел в доме № 59 на улице Посадской. Дебош устроил хозяин квартиры, который находился в неадекватном состоянии. Мужчина, перед этим несколько дней находившийся в запое, был вооружен ножом и отбивался от невидимого врага. Его пришлось доставить в психиатрическую клинику.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.03.19

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