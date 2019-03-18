В Екатеринбурге потеплеет до +5 градусов

По-весеннему теплая погода установится на этой неделе в Екатеринбурге. Днем в понедельник ожидается до +2 градусов, во вторник, среду и четверг будет +3, в пятницу ‒ до +5 градусов. В выходные термометры будут показывать +4 градуса.
Впрочем, по ночам еще ожидаются заморозки. В ночь на вторник, среду и четверг будет до -6…-8 градусов, в оставшиеся ночи на неделе будет теплее ‒ около -1…-3 градусов.
Всю неделю будет солнечно, дожди возможны лишь в субботу.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 18.03.19
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