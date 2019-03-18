На Урале школа заплатит пятикласснику 150 тысяч рублей за сломанную руку

В Байкалово пятиклассник получит 150 тысяч рублей за то, что по пути на урок сломал руку. Мальчик запнулся об электрокабель, который остался на земле от ремонта школьной ограды. Суд встал на сторону подростка, решив, что ему причинен моральный и физический вред.

Инцидент произошел 5 сентября 2018 года в Байкаловской школе. Пятиклассник шел на урок физкультуры, который проходил на улице, и, не заметив кабель на земле, запнулся и упал, сломав себе правое плечо. Учитель физкультуры просто осмотрел мальчика, после чего ребенок сам пошел в медкабинет. Скорую помощь никто не вызывал, но родителям сообщили. Позднее папа и мама сами доставили ребенка сначала в районную больницу, а затем и в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, где было проведено обследование и сделали операцию на плече.

Прокуратура Байкаловского района провела проверку и установила, что кабель на территории школы остался от ремонта школьной ограды.

«В связи с выявленными нарушениями законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности МАОУ «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» прокурор района направил исковое заявление в суд в интересах несовершеннолетнего о возмещении морального вреда. Байкаловский районный суд иск прокурора удовлетворил частично, со школы в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. рублей», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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