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Понедельник, 18 марта 2019, 12:39 мск

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Прокуратура выясняет причины массового мора рыбы в реке Пышма (ВИДЕО)

В акватории реки Пышма под городом Березовский произошла массовая гибель рыбы. Редактор «Березовского рабочего» Сергей Стуков опубликовал в фейсбуке видео, на котором мужчина сачком вычерпывает из проруби мертвую рыбу. Причины замора пока неизвестны.

Видео Сергея Стукова

По запросу журналиста глава города Евгений Писцов сообщил, что съемка была сделана неделю назад, и в мэрии уже разбирали эту ситуацию. «Это явление происходит ежегодно в заводях, где стоячая вода и не хватает глубины и кислорода. Поручил сделать контрольно запросы в адрес всех источников негативных сбросов выше по течению», – цитирует Стуков слова градоначальника.

Между тем собственную проверку ЧП начала свердловская межрайонная природоохранная прокуратура. Были привлечены специалисты территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Они отберут образцы рыбы и проведут исследование, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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