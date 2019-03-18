Прокуратура выясняет причины массового мора рыбы в реке Пышма (ВИДЕО)

В акватории реки Пышма под городом Березовский произошла массовая гибель рыбы. Редактор «Березовского рабочего» Сергей Стуков опубликовал в фейсбуке видео, на котором мужчина сачком вычерпывает из проруби мертвую рыбу. Причины замора пока неизвестны.

По запросу журналиста глава города Евгений Писцов сообщил, что съемка была сделана неделю назад, и в мэрии уже разбирали эту ситуацию. «Это явление происходит ежегодно в заводях, где стоячая вода и не хватает глубины и кислорода. Поручил сделать контрольно запросы в адрес всех источников негативных сбросов выше по течению», – цитирует Стуков слова градоначальника.

Между тем собственную проверку ЧП начала свердловская межрайонная природоохранная прокуратура. Были привлечены специалисты территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Они отберут образцы рыбы и проведут исследование, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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