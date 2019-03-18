За 2018 год Счётная палата области нашла нарушений на 1,4 млрд рублей

По итогам контрольных мероприятий, проведённых в 2018 году Счётной палатой Свердловской области, были выявлены нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала сегодня на заседании комитета заксо по бюджету председатель СП Елена Новоторженцева. По её словам, в прошлом году аудиторы проверили 684 объекта, что в 1,8 раза больше 2017 года. Общий объём средств, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, составил 54 млрд рублей. Объем выявленных нарушений – 1,4 млрд рублей, что в 2,6 раз больше, чем в 2017 году. Чаще всего, сообщила Новоторженцева, нарушения выявлялись в части управления государственным и муниципальным имуществом – объём таких нарушений составил 468 млн рублей.

Уже устранено нарушений на 815 млн рублей, по остальным ведётся работа.

Отчет Счётной палаты комитет одобрил, но с одним замечанием, которое высказал депутат Валерий Савельев. Ему не понравилось, что не растёт число уголовных дел, возбужденных по результатам проверок Счётной палаты.

На это Елена Новоторженцева ответила, что полномочия СП по части уголовных дел практически равны нулю. «Для возбуждения уголовных дел есть соответствующие инстанции. Мы результаты всех своих проверок всегда направляем в прокуратуру», – подчеркнула она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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