Екатеринбурженка отсудила у медиков 750 тысяч рублей за лечение несуществующего рака

Городская больница №1 Екатеринбурга и Свердловский онкологический диспансер заплатят крупный штраф за неправильное лечение пациентки. Врачи спутали камни с раковой опухолью и назначили женщине несколько курсов химиотерапии. Ошибка в диагнозе выяснилась после дополнительной операции.

По данным суда, пациентке Анне в марте 2015 года в ЦГКБ №1 удалили желчный пузырь. В июле того же года женщина была прооперирована в онкодиспансере в связи с онкологическим заболеванием. В 2016 году горожанка вновь обратилась к врачам с жалобами на боли в животе. Медики диагностировали множественные метастазы по брюшине и прогрессирующие метастазы в селезенку. Женщине назначали шесть курсов химиотерапии. После трех курсов улучшения не наступило, и врачи провели диагностическую лапароскопию. Тогда и выяснилось, что никаких метастазов у Анны не было, а причиной болей были камни, выпавшие в брюшную полость после удаления желчного пузыря. Дальнейшая химиотерапия была отменена. Но женщина подала жалобу на медиков в прокуратуру. Она заявила, что из-за неправильного лечения испытывала сильный стресс и не могла заниматься воспитанием четверых детей, так как плохо себя чувствовала. Последствия пройденной химиотерапии женщины испытывает до сих пор.

Прокуратура переправила заявление горожанки в адрес областного минздрава и начальника управления здравоохранения Екатеринбурга. Но ответов Анна так и не получила.

Женщина обратилась в Октябрьский районный суд, требуя от медиков моральной компенсации в размере 3 миллионов рублей. Была проведена экспертиза, которая выявила дефекты в оказании медицинской помощи пациентке. В онкодиспансере женщине поставили ошибочный диагноз из-за неверной интерпретации данных с рентгена. Однако эксперт подчеркнул, что у врачей имелись объективные трудности в диагностике, так как у пациентки в анамнезе было онкологическое заболевание. В результате суд постановил взыскать с ЦГКБ №1 20 тысяч рублей с СООД – 200 тысяч рублей.

Екатеринбурженка обжаловала это решение в Свердловском областном суде. Коллегия согласилась с выводами первой инстанции о вине ответчиков, но назначила более крупные штрафы медицинским учреждениям. По решению суда, с городской больницы будет взыскано в общей сумме 300 тысяч рублей, с онкодиспансера – 450 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.03.19

Лось из «Автомобилиста» занялся раздельным сбором пластика (ВИДЕО). / 80% уральских туристов летом 2019 года выберут Турцию или Россию. / Слух дня: в мэрии соскучились по старым сотрудникам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»