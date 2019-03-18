«Каждый понедельник администрация обещает устранить долину гейзеров», – гаражи екатеринбуржцев заливает кипятком (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Вторчермета жалуются, что уже почти полгода их гаражи топит кипятком. Из-за этого в подполах сварился весь прошлогодний урожай, а машину невозможно оставить в помещении, так как они быстро начнет разрушаться из-за высокой влажности. Подробности – в материале РИА «Новый День».

В гаражах сварилась картошка

Николай Мищенко рассказывает, что прорыв около гаражного кооператива в районе улицы Титова произошел в начале октября. Тогда горячая вода хлынула из трубы отопления и просочилась прямо в гаражи – пострадало имущество около 30 собственников. «Здесь под землей идет скальный грунт, по которому как раз растекается весь этот прорыв. Вода поэтому и охватывает такую большую площадь. То есть это не за день, это уже несколько месяцев идет, с осени прошлого года. Зимой это не так сильно было заметно, пока были морозы. Сейчас начало теплеть на улице, поэтому очень заметно», – рассказал Мищенко корреспонденту ТК «АТН».

В подполах гаражей, которые ближе к месту аварии, температура воды может достигать 80 градусов, а овощные ямы затоплены примерно на полтора метра. Из-за этого весь урожай, который хранился с прошлого года, – попросту сварился. А автомобиль поставить в гараж и вовсе невозможно, так как он моментально проржавеет. Жители рассказывают, что еще в прошлом году они обратились в администрацию Чкаловского района. «В конце ноября обратились к Андрею Берюхтину – это дежурный администратор Чкаловского района. Приехали, посмотрели. И каждый понедельник обещают устранить «маленькую долину гейзеров». Долго определялись, чья труба, на кого возложить обязанности, – вроде определились. Теперь у них в смете денег нет», – рассказал собственник гаража Виктор.

Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Чкаловского района Евгений Мухлынин рассказал съемочной группе АТН, что о проблеме узнали в начале года. В ходе разбирательств выяснилось, что злополучный участок трубы на балансе ни у кого не состоит. Данная теплосеть проходит процедуру по приемке в муниципальную собственность, а на случай аварийных ситуаций он закреплен теперь за ЕТК. Сегодня сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании приступили к работе. «Сейчас по просьбе администрации мы устраняем повреждение на квартальных сетях диаметром 50 мм. Эти сети – не состоят на балансе ЕТК. Администрация попросила нас, с последующей компенсацией этих работ, просто устранить повреждение для того, чтобы не топило гаражный комплекс», – рассказала журналистам руководитель пресс-службы ЕТК Светлана Тимченко.

Чиновники дополнили, что за сегодня бригада должна устранить повреждение, и если новые протечки не выявят – запустят отопление, отключенное сегодня на время проведения работ.

Екатеринбург, служба информации

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