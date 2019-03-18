«Автомобилист» в овертайме проиграл гостевой матч «Салавату»

Третий матч серии плей-офф полуфинала Востока между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» завершился в пользу уфимцев. Хозяева одержали победу в овертайме со счетом 2:1. «Салават» открыл счет на 30-й минуте, когда Владимир Ткачев воспользовался грубой ошибкой Никиты Трямкина и бросил по воротам. Шайба срикошетила от штанги и закатилась за спину Якуба Коваржа. В третьем периоде Трямкин загладил свою вину: после выигранного вбрасывания он точно пробил по воротам Метсолы. Причем в это время «Автомобилист» играл в меньшинстве.

Основное время матча истекло при счете 1:1. Борьба за победу продолжилась в овертайме. Команды отыграли около десяти минут, когда «Автомобилист» получил штраф за нарушение численного состава. «Салават» почти сразу использовал этот шанс – Йонас Кемпайнен переиграл Коваржа и забросил вторую шайбу. Екатеринбуржцы запросили видеопросмотр гола, так как в этот момент в площади ворот находился игрок «Салавата» и мешал Коваржу среагировать на бросок. Уфимцы доказывали, что игрока в зону ворот столкнул Трямкин. Судьи после просмотра приняли решение в пользу хозяев – гол был засчитан. Таким образом, «Салават» повел в полуфинальной серии – 2:1.

Четвертый матч также состоится в Уфе 20 марта, пятая игра – 22 марта в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.19

«Каждый понедельник администрация обещает устранить долину гейзеров», – гаражи екатеринбуржцев заливает кипятком (ФОТО, ВИДЕО). / Эпидемиологи готовы снять карантин по кори в Екатеринбурге. / С 800 рублей до 12 тысяч – для многих екатеринбуржцев налог на квартиры с 2020 года вырастет в разы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»