В заповеднике «Денежкин Камень» расплодились белки (ФОТО)

В заповеднике «Денежкин Камень» завершились зимние маршрутные учеты животных по следам.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заповедника, в этом году на снегу очень много следов белок. Еще встретились следы куницы, росомахи, рыси, лоси и зайцы. Медведи еще не выходили, они спят обычно до апреля.
«Огромное количество лёжек лосей. Такое чувство, что они устроили соревнование по лёжкам. Двух лосей видели на маршруте, но издалека. Обычно животные слышат людей и сами уходят. Зимой лоси едят осиновую кору, мох, можжевельник и ветки пихты. В одном месте видели следы пары росомах, видимо они уже готовятся к весенним брачным играм», – рассказала директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина.
Зимние маршрутные учеты проходят в несколько заходов. Сотрудники передвигаются по лесу группами по 2-3 человека. Их забрасывают сначала за 35 километров на буранах. Потом идут на лыжах в день по 15 километров. Находятся в пути пять дней. Всего этой зимой было пройдено почти 80 километров на лыжах.
Все собранные данные ученые внесут в «Летопись Природы» – это ежегодный документ, который выпускает каждый заповедник ближе к осени, а затем его отправят в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Североуральск, служба информации
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