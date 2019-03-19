В заповеднике «Денежкин Камень» расплодились белки (ФОТО)

В заповеднике «Денежкин Камень» завершились зимние маршрутные учеты животных по следам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заповедника, в этом году на снегу очень много следов белок. Еще встретились следы куницы, росомахи, рыси, лоси и зайцы. Медведи еще не выходили, они спят обычно до апреля.

Фото пресс-службы заповедника «Денежкин Камень»

«Огромное количество лёжек лосей. Такое чувство, что они устроили соревнование по лёжкам. Двух лосей видели на маршруте, но издалека. Обычно животные слышат людей и сами уходят. Зимой лоси едят осиновую кору, мох, можжевельник и ветки пихты. В одном месте видели следы пары росомах, видимо они уже готовятся к весенним брачным играм», – рассказала директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина.

Зимние маршрутные учеты проходят в несколько заходов. Сотрудники передвигаются по лесу группами по 2-3 человека. Их забрасывают сначала за 35 километров на буранах. Потом идут на лыжах в день по 15 километров. Находятся в пути пять дней. Всего этой зимой было пройдено почти 80 километров на лыжах.

Все собранные данные ученые внесут в «Летопись Природы» – это ежегодный документ, который выпускает каждый заповедник ближе к осени, а затем его отправят в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Североуральск, служба информации

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