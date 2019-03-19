В Екатеринбурге осудили иностранца, который сменил фамилию после нападения с ножом

В Екатеринбурге вынесли приговор гражданину Таджикистана, который сменил фамилию, скрываясь от следствия. Мужчину поймали, когда он из родной республики вернулся в Россию.

Гражданина Таджикистана Парвиза Юсуфджонова осудили по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». На момент совершения преступления он носил другие имя и фамилию. Тогда его звали Бободжон Бободжонов. Как доказало следствие в суде, 4 декабря 2014 года около шести-семи часов утра иностранец решил ограбить мужчину, который выиграл деньги в клубе. Он прошел за жертвой до дома № 75 по ул. Старых Большевиков и достал нож – на теле пострадавшего нашли 12 ран. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал деньги – 40 тысяч рублей.

В тот же день Бободжонов купил билет на самолет до Таджикистана и в родной республике стал Парвизом Юсуфджоновым. Но спустя 3,5 года он решил прилететь в Екатеринбург. Смена фамилии не помогла, Юсуфджонова-Бободжонова задержали. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчину приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации

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