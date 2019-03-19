«Свердловскавтодор» заплатит автомобилисту 130 тысяч за яму на дороге

В Первоуральске владелец внедорожника влетел в яму и помял колесные диски. Автомобилист обратился в суд – дорожники попытались сделать виноватым водителя, но в итоге заплатят ему 130 тысяч.

Владелец БМВ Х5 повредил колесные диски, когда попал в выбоину на улице Вайнера в Первоуральске. Он вызвал полицейских, которые составили рапорт и акт выявленных недостатков дорожного покрытия. Ущерб авто оценили в 123 тысячи 714 рублей. Водитель подал иск в Первоуральский городской суд к администрации городского округа Первоуральск, ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» о возмещении ущерба и взыскании судебных расходов – мужчина просил взыскать материальный ущерб в 127,3 тысячи рублей, 600 рублей за диагностику ходовой части, 3 тысячи рублей за оплату услуг оценщика и 3 746 рублей по судебным расходам.

Суд привлек соответчиками АО «Свердловскавтодор», Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск Свердловской области. По решению суда АО «Свердловскавтодор» должен был компенсировать материальный вред и расходы по госпошлине. Однако дорожники не согласились и подали апелляцию. В Свердловском облсуде они пытались доказать, что мужчина сам виноват в аварии – но подтверждений превышения скорости не нашлось. Также было доказано, что знаки о некачественном дорожном покрытии выставлены не были. Кроме того, после ДТП ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» требовало отремонтировать дорогу – но «Свердловскавтодор» этого не сделал.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда, решение Первоуральского городского суда осталось в силе. Дорожники выплатят автомобилисту 131 060 рублей.

Первоуральск, служба информации

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