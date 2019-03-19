Госучреждение заплатит 20 миллионов рублей за выступление КВНщиков в Екатеринбурге

В Екатеринбурге этой осенью пройдет «Встреча выпускников» КВН. Александра Маслякова и юмористов приглашает «Дворец Молодежи», выступление обойдется в 20 миллионов рублей.

Встреча КВНщиков пройдет в «Екатеринбург-Экспо». С 20 августа по 2 сентября артисты будут репетировать, на 3 сентября назначена телевизионная съемка. Государственное автономное учреждение Свердловской области «Дворец молодёжи» проводит закупку у единственного поставщика, получателем 20 миллионов рублей станет «Телевизионное творческое объединение «АМИК», компания Маслякова. Стопроцентную оплату работы компания должна получить заранее, до 29 марта.

Добавим, в документации уточняется, что у исполнителя, то есть «АМИК», должно быть «право представлять интересы ведущего мероприятия – Маслякова Александра Васильевича», но прямо его участие не прописано. О том, кто из КВНщиков приедет в Екатеринбург, не сказано.

Екатеринбург, служба информации

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