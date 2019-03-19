В Екатеринбурге пешехода раздавило светофором (ФОТО)

В Екатеринбурге пешеход погиб под светофором, который снес КаМАЗ.

Авария произошла на 15-м км Сибирского тракта. Как сообщили РИА «Новый День» в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, водитель КаМАЗа ехал в сторону поселка Исток и врезался в стойку светофора. Светофор упал на 32-летнего мужчину, который стоял у края проезжей части. Пешеход от полученных травм погиб.

За рулем КаМАЗа был 50-летний водитель. По его словам, его подрезала легковушка, чтобы избежать ДТП, он резко вывернул руль и врезался в светофор. Точные причины происшествия будут установлены в ходе расследования.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.03.19

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