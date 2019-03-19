Коклюш, корь, гепатит, чесотка и глисты – санврачи рассказали, чем стали чаще болеть уральцы

Свердловские санврачи сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказали, что в 2018 году жители региона стали чаще заражаться 19 инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Так, коклюшем в прошлом году заболели в 3,2 раза больше жителей региона, чем в 2017-м. Рост по кори составил 2,7 раза. В 2,4 раза увеличилась заболеваемость кампилобактериозом, в два раза ‒ трихоцефаллозом, в 1,8 раза ‒ острой кишечной инфекцией норовирусной этиологии, в полтора раза ‒ опситорхозом и дизентерией.

Растут показатели и по гепатиту В ‒ на 24 %. Настолько же чаще свердловчане болели в 2018 году пневмонией. Аскаридоз (то есть глисты) в прошлом году подхватили на 18 % больше жителей Среднего Урала, а чесотку ‒ на 15 %.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.19

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