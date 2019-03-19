Студент наладил канал поставки наркотиков из Китая по почте

Сотрудники Уральской оперативной таможни и наркоконтроля областного управления МВД России перекрыли канал поставки наркотиков из Китая. Вещества на Урал поступали по почте.

«В одном из отделений Екатеринбурга оперативники задержали 21-летнего молодого человека, который получал посылку из Китая. В ней были наркотики. Задержанный рассказал, что приехал в Екатеринбург из Каменска-Уральского, учится в вузе, зарабатывает на жизнь, распространяя наркотики», ‒ сообщили в пресс-службе таможни.

Студент рассказал, что заказывал запрещенные вещества в Китае, получал их на почте, а затем делал закладки по городу. Координаты ему выдавал куратор через интернет. Причем полученные наркотики молодой человек не хранил в своей квартире, а снял комнату и использовал ее как склад.

В отношении молодого человека возбуждено сразу два уголовных дела по статьям 228.1 и 229.1 УК РФ ‒ за контрабанду наркотиков и покушение на их сбыт злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.19

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