российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 марта 2019, 16:00 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Полиция ищет водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся

Полиция разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, вчера, 18 марта, приблизительно в 23 часа 20 минут на девятом километре автодороги Арамиль – Андреевка была сбита женщина-пешеход. Неизвестный водитель (предположительно грузового автомобиля Iveco красного цвета с полуприцепом) с места происшествия скрылся. Женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте, ее личность устанавливается.

Тех, кто стал очевидцем происшествия, или у кого есть видеозапись ДТП на регистраторе, просят сообщить по телефону в Госавтоинспекцию Сысерти по телефону: 8-963-446 -00-60. Конфиденциальность гарантируется.

Арамиль, служба информации

Арамиль. Другие новости 19.03.19

Тагильская вода оказалась в два раза непригодней для питья, чем по области. / Студент наладил канал поставки наркотиков из Китая по почте. / Коклюш, корь, гепатит, чесотка и глисты – санврачи рассказали, чем стали чаще болеть уральцы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров