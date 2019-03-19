Полиция ищет водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся

Полиция разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, вчера, 18 марта, приблизительно в 23 часа 20 минут на девятом километре автодороги Арамиль – Андреевка была сбита женщина-пешеход. Неизвестный водитель (предположительно грузового автомобиля Iveco красного цвета с полуприцепом) с места происшествия скрылся. Женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте, ее личность устанавливается.

Тех, кто стал очевидцем происшествия, или у кого есть видеозапись ДТП на регистраторе, просят сообщить по телефону в Госавтоинспекцию Сысерти по телефону: 8-963-446 -00-60. Конфиденциальность гарантируется.

Арамиль, служба информации

Арамиль. Другие новости 19.03.19

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