Участок улицы Малышева перекрыли на два месяца из-за ремонта сетей

В Екатеринбурге проезд по улице Малышева с ЖБИ в сторону центра в ближайшие два месяца усложнится. Дорога частично перекрыта из-за ремонта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на улице Малышева в районе перекрестка с Комсомольской коммунальщики сняли асфальт и перекрыли правую полосу движения. Ремонт будет идти довольно долго. «С 19.03.2019 по 10.05.2019 на территории Кировского района по нечетной стороне улицы Малышева на участке от улицы Комсомольской до улицы Студенческой будут проводится земляные работы, связанные с ремонтом сети водопровода. Работы проводит организация ООО «СМП-13», – сообщили в администрации Кировского района Екатеринбурга, предупредив о проблемах с движением в сторону центра.

Екатеринбург, служба информации

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