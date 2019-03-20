Силовики поймали 34 нелегала во время облав на стройках Екатеринбурга

В Екатеринбурге проходит профилактическая операция «Нелегальный мигрант». Как сообщили в отделе по связям со СМИ полиции города, за три дня задержали 34 человека.

«Цель проверок ‒ выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверка иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории города. Полицейские доставляют иностранных граждан в территориальные отделы полиции, где проводят их постановку на фото- и дактилоскопический учеты», ‒ пояснили в УМВД Екатеринбурга.

Там уточнили, что операция началась 18 марта. За это время полицейские проверили 377 мигрантов, выявили 79 правонарушений, возбудили 13 уголовных дел за фиктивную постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства и поддельные документы (статьи 322.3 и 327 УК РФ соответственно).

Добавим, что в операции принимают участие участковые, сотрудники угрозыска и ОБЭП, отдела по вопросам миграции, ППС, ГИБДД, а также бойцы Росгвардии и представители регионального УФСБ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.19

Участок улицы Малышева перекрыли на два месяца из-за ремонта сетей. / В Екатеринбурге продолжается падение льда с крыш. Новая жертва ‒ беременная женщина. / Продажа билетов на матч «Автомобилист» – «Салават» в кассах и онлайн стартует одновременно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»