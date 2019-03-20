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Среда, 20 марта 2019, 09:40 мск

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«Уральские авиалинии» объявили пятидневную распродажу на путешествия

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила новую распродажу билетов на российские и зарубежные маршруты. Скидки могут составить до 50% от стоимости перелета. Специальная акция продлится только пять дней.

Как уточнили в пресс-службе компании, с 20 по 22 марта купить билеты можно только онлайн: на сайте и мобильном приложении «Уральских авиалиний», а также на сайтах онлайн агентов.

С 23 по 25 марта купить билеты можно везде: на сайте www.uralairlines.ru, в мобильном приложении Ural Airlines, через call-центр авиакомпании, на сайтах онлайн-агентов и во всех авиакассах. Но авиаперевозчик предупреждает, что количество мест ограничено и не гарантируется на каждом рейсе.

Максимальный период вылетов в рамках акции с 21 марта по 31 мая и с 1 сентября по 25 декабря 2019 года.

Полный список направлений, участвующих в акции, можно посмотреть на сайте авиакомпании. Например, есть рейсы Москва – Омск, Екатеринбург – Калининград, Москва – Екатеринбург, Самара – Сочи, Екатеринбург – Ларнака, Санкт-Петербург – Батуми, Тель-Авив – Минеральные Воды, Жуковский – Алматы и другие.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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