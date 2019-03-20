В Екатеринбурге судят адвоката-мошенника: за 5 млн он обещал освободить клиента, задержанного по административке

В Екатеринбурге перед судом предстал 56-летний адвокат, которого обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В октябре прошлого года полицейские задержали местного жителя за участие в незаконном обороте наркотиков. Его адвокат связался с родственниками задержанного и предложил помочь: стать посредником и передать взятку должностному лицу в размере 5 млн рублей за то, что уголовное дело возбуждено не будет. При этом адвокат изначально знал, что масса изъятых наркотиков недостаточна для возбуждения дела. Поверив словам адвоката, родственники задержанного передали ему часть денег на взятку ‒ 2,5 млн. Вскоре после этого задержанного отпустили из отдела полиции, где он действительно некоторое время содержался, ‒ но за административное правонарушение.

Получив первую часть суммы, адвокат стал требовать остаток. Но родственники задержанного решили не отдавать деньги, а обратились в областное управление ФСБ России. При получении очередного «транша» адвокат был задержан с поличным. Далее делом занимались сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СК России. «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, который уже приступил к рассмотрению уголовного дела по существу», ‒ сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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