В Нижнем Тагиле оштрафовали семью малолетнего хулигана, который запустил бутылку в глаз девочке

Семья из Нижнего Тагила заплатит за лечение ребенка, который получил серьезные травмы из-за хулиганской выходки их сына. Десятилетний мальчик кинул бутылку в девочку и попал ей в глаз.

Сумма штрафа за травмы составила чуть более 300 тысяч рублей, судебные разбирательства затянулись почти на два года. ЧП случилось в мае 2017-го – в тот день около 9 часов вечера дети играли на улице Первомайской. В какой-то момент мальчик, которому было 10 лет, кинул стеклянную бутылку в 9-летнюю девочку. Бутылка попала в голову, пострадавшую увезли в больницу Нижнего Тагила, а оттуда в Екатеринбург. У ребенка диагностировали сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица. Школьнице прооперировали глаз, 10 дней она провела в больнице, долго лечилась дома, и в течение 2017 года ей сделали еще две операции. Травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести, но уголовное дело не возбуждали из-за возраста мальчика.

Однако родители пострадавшей подали иск в Пригородный районный суд о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. Они просили взыскать 4 389 рублей как компенсацию расходов на лечение и 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. В пользу матери девочки – судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 15 500 рублей, в пользу отца – судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 15 тысяч рублей. Суд иск удовлетворил частично: 3 365 рублей по материальному ущербу, 300 тысяч рублей – компенсация морального вреда, 12 500 за расходы матери и 7 тысяч рублей за расходы отца на представителя.

Решение не устроило ни семью пострадавшей, ни семью виновника. Решение обжаловали в Свердловском областном суде. Родители девочки настаивали на сумме, указанной в первом иске. Родители мальчика просили снизить сумму компенсации морального вреда до 50 тысяч рублей, ссылаясь на то, что ребенок кинул бутылку по неосторожности.

Но, как сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда, судебная коллегия пришла к выводу, что их нижнетагильские коллеги правильно и мотивировано приняли решение. Причем в Пригородном суде учли материальное положение родителей хулигана, тот факт, что у них на иждивении двое детей. Решение Пригородного районного суда оставлено без изменения. За необдуманный поступок своего ребенка родители заплатят 303 365 рублей.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 20.03.19

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