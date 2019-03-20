В Каменске-Уральском задержали пьяную автолюбительницу с двумя детьми в машине

Сотрудники Госавтоинспекции Каменска-Уральского задержали пьяную женщину-водителя, которая везла в автомашине двоих маленьких детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, инцидент произошел накануне на улице Кирова. У 31-летней автоледи наблюдались признаки сильного алкогольного опьянения, а в машине вместе с ней ехали два ее ребенка – трех и пяти лет. Причем малыши перевозились без детских кресел и даже не были пристегнуты ремнями безопасности. От медицинского освидетельствования женщина отказалась.

В ходе оформления протокола было установлено, что это нарушение совершено не впервые. В марте 2018 года она уже была задержана пьяной за рулем. Теперь в ее действиях усматривается состав ст. 264.1 УК РФ «Повторное управление ТС в состоянии опьянения».

Также в отношении гражданки был составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 20.03.19

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