Четырех рыбаков сняли с отколовшейся льдины на Белоярском водохранилище

Сегодня днем на Белоярском водохранилище сотрудники Центра спасения города Заречного провели операцию по вызволению четырех рыбаков с оторвавшейся льдины. Экстренное сообщение о ЧП поступило в 14:20. Уже через восемь минут спасатели добрались до рыбаков и вывезли их на берег на катере на воздушной подушке «Марс».

По словам директора Центра спасения Заречного Сергея Хрущева, льдины на Белоярском водохранилище начали отрываться на месяц раньше обычного по двум причинам ‒ из-за сброса теплых вод и благоприятных погодных условий. Спасательная операция, подобная сегодняшней, стала уже не первой этой весной.

Например, 1 марта специалистам пришлось эвакуировать на берег рыбака, который вышел на лед, несмотря на трещину в нем. Он обошел ее и сел у лунки, тем временем льдина оторвалась, и мужчина не успел вернуться. К счастью, для него все закончилось хорошо.

Екатеринбург, Елена Сычева

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