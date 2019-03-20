В Сысерти авария на ЛЭП оставила без электроэнергии 13 тысяч человек

Сегодня в 15:13 в Сысертском городском округе технологическое нарушение на высоковольтной ЛЭП привело к нарушению электроснабжения ряда населенных пунктов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МРСК Урала, в результате ЧП без электричества остались порядка 13 тысяч жителей. Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» сразу приступили к аварийно-восстановительным работам. В течение 20 минут энергетики вернули свет в дома более 4 тысяч жителей.

Сейчас без электроснабжения остаются порядка 9 тысяч человек, проживающих в северной части Сысерти и поселке Каменка. Специалисты продолжают переключать потребителей на резервные схемы снабжения. Для потребителей работают специалисты центра поддержки клиентов – 8-800-250-1220.

Сысерть, служба информации

Сысерть. Другие новости 20.03.19

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