«Автомобилист» в шаге от вылета из плей-офф КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Поединок в Уфе закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Большинство шайб было забито в первой двадцатиминутке встречи. «Салават» отличился трижды – забили Алексей Семенов (в большинстве), Эдуард Гиматов и Филип Ларсен. «Автомобилист» ответил голом Франсиса Паре. После перерыва у екатеринбуржцев было больше времени на атаки, но преимущество все равно осталось за хозяевами. На 36-й минуте Йонас Кемпайнен забросил четвертую шайбу. В третьем периоде ворота «Автомобилиста» занял Леонид Фомин, который в регулярном сезоне провел всего одну игру.

Неожиданную интригу в концовке матча принес гол Дениса Бодрова – он играл с капитанском повязкой, заменив заболевшего Найджела Доуса. Но шансы спасти матч в оставшиеся секунды были чрезвычайно малы. После четырех игр счет в серии стал 3:1 в пользу «Салавата». «Автомобилисту» нужно одержать три победы подряд, чтобы попасть в финал Восточной конференции. Уфимцам нужна всего одна победа.

Следующий матч состоится 22 марта в Екатеринбурге, билеты на игру уже в продаже.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.19

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