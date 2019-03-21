Пропавшая в Екатеринбурге школьница нашлась в московском баре

Следователи из Екатеринбурга прекратили уголовное дело об убийстве 16-летней девушки, которая пропала без вести. Оказалось, что девушка жива, никто не совершал против нее никаких преступлений. Как выяснили сотрудники СКР и полиции, потеряшка уехала в Москву.

«Она была обнаружена в одном из баров Москвы, в компании со своим знакомым. Согласно приобщенному к уголовному делу характеризующему материалу, семья, в которой воспитывается подросток, благополучная, но, вместе с тем, девушка и раньше самовольно уходила из дома, поскольку любит путешествовать», ‒ сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.03.19

Молодая пара из Полевского призналась в убийстве четырех человек. / 21 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Автомобилист» в шаге от вылета из плей-офф КХЛ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»