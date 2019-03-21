В Кольцово задержали узбека с незадекларированной валютой на миллион рублей

Кольцовские таможенники задержали пассажира рейса Екатеринбург ‒ Ташкент, который пытался вывезти в багаже крупную сумму, не задекларировав ее.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, у гражданина Узбекистана нашли 19 тысяч долларов (более миллиона рублей по курсу ЦБ РФ). «Инспекторам пассажир рассказал, что это его доход от работы на буровой скважине. А о том, что пассажирам с суммами более 10 тысяч долларов необходимо заполнять декларацию в «красном коридоре», он не знал. Таможенники изъяли у мужчины 9 тысяч долларов – это сумма, которая превышает разрешенный беспошлинный лимит. Дальнейшую судьбу денег решит суд», ‒ сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что с начала года кольцовские таможенники возбудили более 30 административных дел в отношении пассажиров, которые не декларировали валюту. «Чаще нарушители встречаются при вылете в Таджикистан, Турцию и Грузию и при прилете из Турции и Китая. Если сравнивать с прошлым годом, то случаев, когда пассажиры не декларируют валюту, стало меньше, а вот общая сумма незаконно перемещаемой валюты увеличилась на 10% и составила более 25 млн рублей», – рассказал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Дмитрий Шишкин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.03.19

Нормальное уральское лето – в Гидрометцентре рассказали, какими будут июнь, июль и август в Екатеринбурге. / Андрей Малахов приехал в Ивдель и ужаснулся. / Свердловская область вложит в «Титановую долину» еще 570 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»