В 2018 году от острых химических отравлений умерли 656 свердловчан

В 2018 году в Свердловской области от острых химических отравлений скончались 656 человек, что на 11% меньше, чем в 2017 году. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного минздрава.

Чаще всего причиной смерти становилось отравление алкоголем – 54% от общего числа летальных случаев. На втором месте – отравление препаратами бытовой химии (19,5%), на третьем – неуточненными веществами (12,6%). 8% умерших отравились наркотиками, 3,3% – уксусной кислотой, 2,6% – медикаментами.

Всего в Свердловской области в 2018 году токсикологами зарегистрировано 4 953 пациента с диагнозом «острое химическое отравление», из них в токсикологические центры поступил 3 131 человек (63%). Первое место в структуре отравлений в 2018 году занимали лекарственные препараты (42,3%). Далее идут алкоголь (29,5%), бытовая химия (13%), наркотики (4%), пищевые продукты, в основном уксусная кислота, (5,3%). «В 67% случаев отравлений было преднамеренное употребления продукта, вызвавшего отравление», – отметили в минздраве.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.03.19

В Екатеринбурге по просьбе матери ищут 19-летнюю девушку, обвиняемую в краже. / ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» включили в число приоритетных проектов РЖД. / На Октябрьской площади в воскресенье пройдет «несогласованная» молитва за сквер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»