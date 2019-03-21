В колонию строгого режима осужденному отправили телефон в тюбике с мазью (ВИДЕО)

В тавдинскую ИК-19 строгого режима осужденному пришел по почте тюбик с мазью «Фитолизин», в котором сотрудники ГУФСИН обнаружили телефон и сим-карту. На кадрах с досмотра видно, как во время проверки упаковку разрезают, а после достают прямоугольный предмет, замотанный в полиэтиленовую пленку.

Телефон в тюбике

После вскрытия пленки оказалось, что осужденному с мазью попытались доставить небольшой телефон и сим-карту. В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области рассказали корреспонденту РИА «Новый День», что в полицию переданы материалы для возбуждения административного дела по ст. 19.12 «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Отправителю грозит штраф до 3 тысяч рублей. Осужденный уверял, что не знал о двойном содержимом посылки.

Тавда, служба информации

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