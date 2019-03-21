20-летние молодчики получили 7,5 лет на троих за нападение на случайного прохожего

Трое молодых екатеринбуржцев приговорены к лишению свободы за разбойное нападение на случайного прохожего. Подвыпившие парни в возрасте 19 и 20 лет в ночное время слонялись возле торгового павильона на улице Металлургов. Они обратили внимание на проходившего мимо мужчину, набросились на него с кулаками, а затем вытащили из его куртки сотовый телефон и деньги и убежали. Общая добыча приятелей составил 2 100 рублей.

Нападение было совершено в полночь 12 июля 2018 года – тогда в Екатеринбурге действовал особый режим работы полиции в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Молодых людей задержали, им было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Впоследствии выяснилось, что прохожему был причинен вред здоровью средней тяжести.

Расследование дела завершилось в декабре прошлого года. Верх-Исетский районный суд признал троих горожан виновных в разбое и назначил каждому из них наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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