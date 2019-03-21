В Каменске-Уральском на ребенка рухнул снежный ком

В Каменске-Уральском с крыши дома на ребенка упал снежный ком. Мальчик находится в больнице. ЧП произошло накануне днем. Как рассказали в СУ СК по Свердловской области, сообщение о случившемся поступило в полицию. По предварительной информации, инцидент произошел у дома по улице Каменской, 60 около 15-30. На ребенка упал снег с козырька балкона пятого этажа. Правоохранители выясняют все подробности дела, организована доследственная проверка.

По информации сайта ku66.ru, ребенок гулял вместе с мамой. Женщина с младшим ребеноком ушла чуть вперед и услышала грохот. Обернувшись, она увидела сына, который сидел на асфальте буквально «накрытый» снегом. Женщина увела детей на безопасное расстояние и вызвала скорую. У мальчика – сотрясение головного мозга.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 21.03.19

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