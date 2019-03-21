Свердловские депутаты и Бидонько попали в санкционный список Порошенко

Депутаты Госдумы РФ от Свердловской области нашли себя в расширенном санкционном списке Украины, который был дополнен указом президента Петра Порошенко. «Обнаружил себя в санкционном списке от Петра Порошенко. Да, Петро Олексійович, Крым – это Россия, Донбасс – русский, Закарпатье – польское и венгерское. А вас, шановний пане президент, ждет Лук'янівське СІЗО за те горе и страдания, которые причинили своему народу», ‒ пишет Андрей Альшевских в своем фейсбуке.

Коллегу поддержал депутат Максим Иванов. «Попал вместе с коллегами в санкционный список главы Украины Порошенко. Не поесть мне теперь борща и сала на Крещатике! Даже и не знаю, как переживу эту трагедию. P.s. Крым – это Россия», ‒ иронизирует депутат.

В списке оказались и другие депутаты ГД от Свердловской области, например, Алексей Балыбердин, Лев Ковпак, Сергей Чепиков. Также в перечень попал Андрей Ветлужских. «Необходимость принятия депутатами Госдумы политических решений ‒ это наша зона ответственности, все мы понимаем, что они могут нравиться или не нравиться тем или иным политическим силам. Поэтому воспринял это спокойно», ‒ сказал Ветлужских «Новому Дню».

Также в перечень Порошенко попал бывший член нижней палаты парламента РФ, а ныне вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Причем последний числится в списке именно как парламентарий, а не как чиновник. Добавим, согласно указу Порошенко, депутатам грозит блокировка активов на Украине, а также им запрещено въезжать на территорию страны.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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