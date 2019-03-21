ЕВРАЗ потратил почти миллиард рублей на охрану труда и промбезопасность металлургов и горняков на Урале

На уральских предприятиях ЕВРАЗа (НТМК и КГОК) в 2018 году улучшены условия труда 4 тысяч металлургов и горняков. Компания направила на программы по охране труда и промышленной безопасности более 900 миллионов рублей.

По данным управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» (ЕВРАЗ), на НТМК в 2018 году в шести цехах комбината установлена система блокировки оборудования LOTO, которая не позволяет запустить агрегат во время его ремонта. Приобретено более 700 индивидуальных газоанализаторов для 24 структурных подразделений. Разработано более 400 карт пошагового выполнения технологических операций. В цехе прокатки широкополочных балок установлены антивибрационные кресла в мостовых кранах. Для эффективной очистки от пыли в углеподготовительном цехе и на ТЭЦ начали использовать установки вакуумной пылеуборки.

На ЕВРАЗ КГОКе заменили освещение на складах цеха подготовки производства и участках железнодорожных путей станции Дробильная, в вагонно-ремонтном депо построена новая вентиляция, заменены кабины мостовых и козловых кранов в трех цехах. В цех дробления закупили радио-наушники для снижения нагрузки на слуховые органы сотрудников при взаимодействии на удаленных расстояниях.

На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКе каждый работник обеспечен средствами индивидуальной защиты, проходит плановые медосмотры и обследования, бесплатно вакцинируется и льготно проходит санаторно-курортное лечение. Для сотрудников организована доставка экологически чистой питьевой воды. Сотрудники горячих цехов регулярно получают минеральную воду, витамины, компенсационные выплаты на молоко.

В 2018 году на предприятиях ЕВРАЗа на Урале продолжились ремонты бытовых помещений. Приведены в порядок две столовых, здравпункт и более 20 душевых. Отремонтированы тротуары на территории комбинатов. В здравпункты закуплено 10 стационарных автоматических тонометров для измерения артериального давления.

«Безопасность сотрудников и отсутствие травматизма – главная задача нашей компании. В 2019 году работа по улучшению условий труда будет продолжена», -прокомментировал ситуацию управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

Екатеринбург, служба информации

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