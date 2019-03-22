Жительница Петербурга украла в кольцовском дьюти-фри пять флаконов туалетной воды

Сотрудники линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово направили в суд уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая совершила кражу в аэропорту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УТ МВД по УрФО, в ожидании посадки на рейс до Новосибирска женщина похитила из магазина дьюти-фри два кошелька и пять флаконов с туалетной водой. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Обнаружив пропажу товара, продавцы обратились за помощью к сотрудникам транспортной полиции. Похитительницу задержали по горячим следам, улететь в Новосибирск ей не удалось. Женщину доставили в дежурную часть, где в ходе личного досмотра похищенное изъяли.

В настоящее время расследование уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража» завершено, и оно передано в суд.

Екатеринбург, служба информации

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