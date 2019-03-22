Участок федеральной трассы М-5 «Урал» закроют на 2,5 месяца

С 1 апреля из-за ремонтных работ будет ограничено движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уралуправтодора, ремонт намечен возле села Патруши, на 187 км трассы. Рабочие обновят существующие бетонные конструкции, заменят деформационные швы и дорожное покрытие.

Для того чтобы максимально быстро закончить ремонт, путепровод будет полностью закрыт для транспорта с 1 апреля по 15 июня 2019 года. Объезд будет осуществляться через соседнюю развязку на 185 км трассы М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу.

Екатеринбург, Челябинск, служба информации

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