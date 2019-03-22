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Пятница, 22 марта 2019, 12:18 мск

Новости Екатеринбург

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Таможенники в Кольцово задержали 57 тысяч пачек сигарет без акцизов

Уральские таможенники передали управлению Роспотребнадзора по Свердловской области для уничтожения 1,5 тонны сигарет, нелегально ввезенных на территорию России.

«Предприниматели закупили 57 тысяч пачек табачных изделий в Киргизии, а потом доставляли их в Екатеринбург самолетами. В ходе таможенного досмотра в грузовом терминале аэропорта выяснилось, что у сигарет нет российской акцизной маркировки. А значит, товар ввезен в страну нелегально. Кроме того, некоторые пачки были маркированы знаками Duty Free Sale, что говорит о двойном нарушении при ввозе на территорию России. Суд постановил уничтожить всю партию, а предпринимателям выплатить штраф», ‒ сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По словам заместителя начальника ведомства Михаила Пономарева, в прошлом году сотрудники таможни изъяли из оборота более 7 тонн сигарет без маркировки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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