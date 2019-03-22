В Екатеринбургском зоопарке родился миниатюрный американский жеребенок (ФОТО)

Посетители екатеринбургского зоопарка смогут увидеть жеребенка Яшку, родившегося у пары миниатюрных американских лошадей месяц назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в зоопарке, эти животные принесли потомство впервые. Теперь, когда малыш немного подрос, он каждый день с часу до двух гуляет в леваде контактной площадки.

Добавим, что американские миниатюрные лошади отличаются правильным сложением, характерным для верховых пород лошадей. У них легкая широколобая голова со слегка вогнутым профилем и большими выразительными глазами, длинная шея, косая лопатка, хорошо обмускуленное туловище, стройные, с правильным поставом ноги.

В породе встречаются почти все возможные масти. Стандарт породы предусматривает рост не больше 86 см в холке.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.03.19

При рассмотрении дела о банкротстве Гаффнера арбитраж нашел нарушения в заксо. / Таможенники в Кольцово задержали 57 тысяч пачек сигарет без акцизов. / Власти отказываются от льгот для мусорщиков ‒ копеечное снижение платы для населения только злит людей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»