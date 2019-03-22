Гениальные уральские IT-стартаперы получат деньги на реализацию своих идей

Завтра в Екатеринбурге пройдет конференция для IT-предпринимателей и стартаперов в информационной сфере – EKB Startup Day. Эксперты компании «Мегафон» проведут личные консультации с начинающими бизнесменами, после чего лучшие из них получат деньги на реализацию своих планов.

EKB Startup Day пройдет в Екатеринбурге 23 марта на площадке Ельцин-центра, где соберутся игроки технологического рынка, инвесторы, бизнес-ангелы и корпорации. Самое масштабное ИТ-мероприятие на Урале организовано Фондом развития интернет-инициатив при поддержке «Мегафона». Участников ждут кейсы и лучшие практики от компаний-лидеров, а также конкурс питчей: 60-секундное выступление для презентации проекта.

Эксперты «Мегафона» проведут личные консультации с начинающими бизнесменами и выберут гениев в сфере ИТ. Оценивать будут по разным направлениям: цифровые сервисы, видеоаналитика, технологии online и offline retail, биометрия, роботизация, блокчейн, цифровые продукты для умного города.

«Мегафон» уже давно больше, чем просто оператор связи. Мы поддерживаем развитие технологических стартапов и создание новых продуктов, которые меняют рынок и заинтересованы в партнерстве с небольшими компаниями, чтобы создать лучшую IT-экосистему, новые цифровые возможности для наших клиентов, – рассказала директор «Мегафона» в Свердловской области Инна Джур. – Так, у нас уже реализована инвестиционная программа в «Сколково». Мы также уделяем внимание развитию технопарков, например, таких как Иннополис».

По данным организаторов конференции, направление IT – самое перспективное в мире: более 50% всех венчурных инвестиций направляются именно сюда.

«Сфера очень востребована, поэтому всех, кто имеет отношение к IT, разработке и технологиям, мы приглашаем на нашу стартап-конференцию. Узнать, как заручиться поддержкой крупного федерального оператора и работать с лидерами рынка, как выйти на безубыточность, или показать динамику, зарабатывая сотни тысяч в день, мы приглашаем уже в эту субботу, 23 марта», – сообщил Михаил Авдеев, представитель Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) на Урале.

Участие в EKB Startup Day будет бесплатным. Подать заявку можно на сайте.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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