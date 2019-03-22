Уральский банк запустил систему быстрых платежей: как это работает (ФОТО)

В России заработала система быстрых платежей (СБП). Одним из первых банков, который может мгновенно переводить деньги клиентов в другие кредитные организации, стал СКБ-банк.

На форуме «B+S технологичный банкинг» в Екатеринбурге директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко показал, как работает эта система. Начал топ-менеджер с наглядного примера: предложил перевести деньги клиенту другого банка, работающего с системой быстрых платежей. Луценко зашел в интернет-банк СКБ, в разделе «Оплатить людям» ввел номер телефона, который ему продиктовали из зала. Cистема предложила выбрать, в какой из банков сделать перевод. Затем банкир ввел сумму платежа, нажал кнопку «Отправить», и практически сразу же получателю пришло сообщение о переводе денег. Помимо того, что деньги приходят моментально, комиссию платить не надо, если пересылать не более 6 тысяч в сутки. Если этот лимит превышен, комиссия составит 1 %.

Алексей Луценко отметил, что сейчас в СБП участвуют 12 банков, некоторые из них позволяют только принимать платежи, у СКБ – полный функционал. Банк вошел в число кредитных организаций, которые участвовали в создании концепции системы быстрых платежей, все технологические процессы были внедрены до начала этого года, в феврале шло тестирование, с марта СБП работает в штатном режиме. Теперь банк занимается развитием системы.

Алексей Луценко

«Пока переводов немного», – прокомментировал эксперт результат работы СБП за неполный месяц. Их количество исчисляется несколькими сотнями. Но объемы должны увеличиться – за счет присоединения других финансовых учреждений к СБП. Тем более что следующий шаг развития этой системы – платежи C2B, расчет по QR-коду между покупателем и магазином.

Луценко предложил представителям других банков сотрудничать – кредитные организации могут подключиться к системе, разработанной в СКБ, и интегрировать ее со своими сервисами.

Систему быстрых платежей внедряют и в «Газэнергобанке» (входит в одну банковскую группу с СКБ-банком). Директор департамента ИТ Владислав Кондратьев подробно рассказал о технологии внедрения СБП и о том, с какими трудностями пришлось столкнуться. По его словам, одна из главных проблем – соблюдение жесткого тайминга, то есть выстраивание работы так, чтобы платежи уходили мгновенно вне зависимости от графика работы банка. Вторая проблема – необходимость внедрения системы криптографической защиты информации. Кредитная организация уже фактически наладила всю работу, СБП будет запущена в Газэнергобанке ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации

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