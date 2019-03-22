Свердловские керлингисты-колясочники везут домой серебро с Чемпионата России

В Красноярске завершился Чемпионат России по керлингу для колясочников. Соревнования проходили во дворце спорта имени Ярыгина, который построили к зимней Универсиаде-2019. Сборная Свердловской области заняла на соревнованиях второе место, об этом рассказал представитель команды Сергей Шамов. Золотые медали забрали москвичи, а бронзовые ‒ сборная Севастополя.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.03.19

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