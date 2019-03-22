В Качканаре суд решил, сколько стоит пнуть полицейского

Суд Качканара вынес решение по уголовному делу местного жителя, обвиненного в насилии в отношении полицейского. Летом прошлого года на подсудимого пожаловались прохожие ‒ он находился в общественном месте пьяным.

Прибывшие на вызов полицейские повезли мужчину на медосвидетельствование. Там он стал вести себя агрессивно, поэтому его решили направить в отдел полиции. Пока правоохранители вели его в машину, мужчина дважды пнул одного из конвоиров. Это было расценено как насилие в отношении представителя власти.

В итоге суд приговорил качканарца к штрафу ‒ он заплатит в 55 тысяч рублей, в том числе 5 тысяч за моральный вред, причиненный полицейскому, сообщает издание «Новый Качканар».

Качканар, Свердловская область, Елена Сычева

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