Букмекеры верят в победу «Автомобилиста» в сегодняшнем матче против «Салавата Юлаева»

Сегодня «Автомобилист» проведет очередной матч второго раунда плей-офф против «Салавата Юлаева». Ситуация для екатеринбургской команды угрожающая ‒ счет в серии 3:1 в пользу уфимцев. По регламенту КХЛ, тур длится до четырех побед, так что сегодня лидер регулярки на Востоке может закончить выступления в этом сезоне.

Впрочем, букмекеры не верят в то, что команда проиграет в третий раз подряд (оба выездных матча в Уфе остались за хозяевами арены). Коэффициенты на победу екатеринбургского клуба ‒ около 1.41-1,75, в зависимости от букмекерской конторы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.03.19

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