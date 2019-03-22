«Пострадавшие» на 30-м этаже и на крыше: в МЧС рассказали об эвакуации БЦ «Демидов» (ФОТО)

В центр Екатеринбурга сегодня съехались десятки пожарных машин, над БЦ «Демидов» кружил вертолет. В ГУ МЧС происходящее объяснили учениями, проверялась как работа спасателей, так и способность персонала здания организовать эвакуацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, по легенде, на 30-м этаже бизнес-центра в ресторане начался пожар. Сработала автоматическая сигнализация, персонал вывел всех находящихся в здании ниже ресторана на улицу – это около двух тысяч человек.

Уложились за 10 минут – в МЧС отметили, что из здания на самом деле вышли двое. Однако в БЦ остались двое «пострадавших» – в ресторане и на крыше. Ресторан был окутан дымом, спасатели с помощью маски по лестницам эвакуировали его. Но через вентиляцию дым попал на крышу, там тоже находился человек, которого надо было спасти. Роль этого пострадавшего сыграл манекен, его эвакуировали с помощью вертолета Ми-8. Всего в учениях были задействованы 17 единиц техники и 56 человек.

Екатеринбург, служба информации

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